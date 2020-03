'Oude piste duikt opnieuw op om Oostende te redden, maar wil wel nog 'maar' één miljoen euro betalen'

Franck Dierckens doet er alles aan om met KV Oostende de redding te verzekeren op extra-sportief gebied. Daarbij worden verschillende pistes bekeken.

Eentje daarvan is een oude bekende, want de eigenaar van Crystal Palace zou opnieuw interesse getoond hebben in KV Oostende.

De Amerikaan David Blitzer zou samen met zijn Spaanse compagnon Ivan Bravo de club willen overnemen. Dat weet alvast Het Nieuwsblad.

1 miljoen euro

Ook deze winter had de eigenaar van Crystal Palace dat al eens geprobeerd, maar voorzitter Frank Dierckens was toen niet akkoord.

Opvallend: deze winter werd nog 5,5 miljoen euro geboden, nu zou het om nog amper één miljoen euro gaan voor alle aandelen.