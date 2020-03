🎥 Bondsprocureur Wagner toont in hoog opgetrokken trainingsbroek en strakke zonnebril hoe je fit blijft... met een stoel

Kris Wagner staat minder in de schijnwerpers dan pakweg vorig seizoen, toen de bondsprocureur Ruslan Malinovskyi namens het bondsparket tien weken schorsing oplegde. In tijden van corona probeert hij het volk te tonen hoe je fit blijft.

Dat deed hij al op 15 maart. "Ik hoop dat iedereen oké is, wat ik durf te betwijfelen. Ik ga tonen hoe je je immunsysteem kan verbeteren door te sporten. Niet eenvoudig dezer dagen, want niet iedereen heeft thuis een gymzaal. Vandaag zal ik laten zien hoe het mogelijk is, enkel met behulp van een stoel", legde Kris Wagner op zijn facebookprofiel uit, uitgedost in een hoog opgetrokken broek en een strakke zonnebril.

Wellicht is het ludiek bedoeld, gezien zijn outfit, de oefening én zijn vorige openbare posts op facebook. Al weet je natuurlijk nooit met de bondsprocureur...

Dit zijn de vorige posts.