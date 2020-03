Ierse middenvelder krijgt heel wat kritiek na provocerende foto en wordt ook bestraft

Deze bivakmuts staat volgens Het Nieuwsblad symbool voor de communicatie van de paramilitaire tak van de Irish Republican Army (IRA). Het heeft te maken met het Noord-Ierse conflict en enkele jaren geleden liet McClean zich op deze manier ook al eens horen omdat hij geen klaproos wilde dragen.

McClean heeft zijn excuses al aangeboden, maar Stoke City laat het hier niet bij en de club heeft een sanctie opgelegd. De Ier heeft een boete gekregen van twee weken loon en hij heeft zijn Instagrampagina moeten verwijderen.

