Van Sancho en De Bruyne naar... ter Stegen: de spelers met de meeste assists per positie

Kevin De Bruyne en Thomas Müller zijn de spelers, in de vijf grote Europese competities, die dit seizoen de meeste assists hebben gegeven.

Hoewel het niet verrassend is om de beste spelverdeler ter wereld te vinden in dit klassement, is het interessant om te kijken naar de spelers die op elke positie de meeste assists hebben gegeven. Zo was Ter Stegen dit seizoen al goed voor twee assists.

In de verdediging heeft Alexander-Arnold, misschien wel de beste rechtsback op dit moment, dit seizoen 12 assists gegeven. Ook opvallend zijn de twee buitenspelers, want volgens WhoScore zijn het twee spelers van Borussia Dortmund: de jonge Jadon Sancho (met 15 assists) en Rode Duivel Thorgan Hazard (10 assists). Lionel Messi zit dan weer aan 12 assists.