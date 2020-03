Club Brugge, KAA Gent en tal van Belgische en Europese clubs worden 'Supporter van Elkaar'

Het Netwerk van Europees Voetbal voor Ontwikkeling (EFDN) lanceerde op 23 maart de campagne 'SupporterofEachOther'. Daarmee wil ze mensen, club en voetbalassociaties inspireren om elkaar te steunen.

De actie rekent op het grote bereik van voetbalclubs. EFDN wil dat de clubs hun fans betrekken in initiatieven om gezond en sociaal actief te blijven in tijden waarin dat niet altijd even gemakkelijk is door het coronavirus.

Tal van clubs schaarden zich al achter het project, zoals Club Brugge, AA Gent en Standard. Ook de Pro League zelf was al actief met de #SupporterofEachOther. Want de gezondheid van de bevolking overstijgt clubkleuren.

“We mogen dan wel van kleur verschillen, toch zijn we hetzelfde in wat we willen.



Elk dier en elk beest, wil gewoon naar zijn eigen voetbalfeest.



De dieren kijken nu eens heel goed naar elkaar. En zeggen dan: ‘Beer, eigenlijk ... is dat waar.”



Hopelijk tot gauw pic.twitter.com/FWKhHeXOLM — Club Brugge Foundation (@ClubBruggeFound) March 25, 2020