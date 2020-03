Het rapport van de redactie: 7 - Vasthouden aan eigen filosofie heeft Racing Genk flink wat punten gekost

Onze redactie is niet blijven stilzitten in afwachting van de slotspeeldag, als die er überhaupt nog komt. Aangezien er nog weinig aan de stand zal veranderen hebben we per ploeg een balans opgemaakt en ze vergeleken met onze prognose. Vandaag is het aan het nummer 7: Racing Genk.

Transfers Genk vergaarde flink wat kapitaal de voorbije zomer. Trossard, Malinovskyi en Aidoo brachten meer dan 40 miljoen euro op en daar kwam in de winter nog een dertigtal miljoen bij voor Berge en Samatta. Met de kampioenenpremie en het geld van de Champions League kon er dus aardig wat gespendeerd worden. Dat gebeurde ook. Onuachu, Hrosovsky en Bongonda moesten directe versterkingen zijn en ook bij Hagi lagen de verwachtingen hoog. Odey, Nygren en Cuesta kostten ook flink wat geld, maar van deze jongelingen werd niet verwacht dat ze zich meteen als sterkhouder zouden opwerpen Waar kon het beter? De kampioenenmakers die andere oorden opzochten waren niet alleen uiterst kwalitatief. Ze hebben eerst meerdere seizoenen de tijd gehad om de competitie te leren kennen en zichzelf te ontwikkelen. Van Bongonda en Hrosovsky mochten we een hoog niveau verwachten, maar van de andere, piepjonge nieuwkomers hetzelfde niveau als dat van Trossard, Malinovskyi en Aidoo verwachten zou gewoon niet eerlijk zijn. Op termijn kunnen de jonge nieuwkomers misschien wel even goed worden, maar dat zal tijd vergen. Met Mazzu waagde Genk toch een gok. De flamboyante coach die bij Charleroi vaak een strakke organisatie vooropstelde, wou Genk laten swingen zoals onder Clement. In november was het geduld op bij het bestuur. Met trainer Hannes Wolf en enkele gerichte versterkingen is de zesde plaats bij een eventuele hervatting nog het hoogst haalbare. Een nieuwe doelman na de blessure van Vukovic had misschien voor minder puntenverlies gezorgd. De Limburgers bleven echter hun filosofie -eigen jeugd en jonge talenten opleiden om ze later door te verkopen- trouw. Een minder seizoen is dan wel ingecalculeerd, maar play-off 1 moet altijd een must zijn. Zeker gezien de uitgaven (30+ M) vorige zomer. Prognose vs realiteit “Kunnen de nieuwkomers meteen knallen”, was de titel van onze prognose (die leest u hier) over landskampioen van 2019. Met onze vooropgestelde vierde plaats zouden ze halfweg het seizoen tevreden zijn geweest bij Racing Genk.