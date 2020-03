Het rapport van de redactie: 8 - Kompany die te veel wilde en een kern van 50 zonder echt goeie spits

Onze redactie is niet blijven stilzitten in afwachting van de slotspeeldag, als die er überhaupt nog komt. Aangezien er nog weinig aan de stand zal veranderen hebben we per ploeg een balans opgemaakt en ze vergeleken met onze prognose. Vandaag is het aan het nummer 8: Anderlecht.

Transfers Tja, wat te zeggen van de transfers van Anderlecht? Met Vincent Kompany en Nacer Chadli haalden ze eigenlijk twee Europese toppers binnen. Samir Nasri had er nog zo eentje moeten worden, maar door volledig uit vorm aan te komen en de bijbehorende blessures heeft die nooit een echte rol van betekenis gespeeld. Het was bij Anderlecht weer een heel seizoen meer opruimen dan opbouwen. Ze begonnen het seizoen met meer dan 50 (!) kernspelers. Gekkenwerk! Hendrik Van Crombrugge werd wel een schot in de roos en verdedigers Derick Luckassen en Philippe Sandler deden het - voor hun blessures - ook niet slecht. Michel Vlap moest nog wennen aan de Belgische competitie en bij Kemar Roofe waren de verwachtingen hoger dan wat hij effectief op het veld kon leggen. Het gevolg: zes maanden zoeken naar een deftige opstelling en structuur. Net te laat waarschijnlijk als de competitie moest uitgespeeld worden. Waar kon het beter? Waar niet? Enkel in doel heeft Hendrik Van Crombrugge zich absoluut niets te verwijten. Hij toonde zich een toptransfer. Maar het experiment met Vincent Kompany die alles wilde doen, faalde. Coach, speler, organisator, bestuurder... Het was allemaal niet combineerbaar. Sinds Frank Vercauteren er zich mee ging moeien, staat er wel iets. Die kreeg eerst nog kritiek omdat hij eerst voor het resultaat ging, maar hij weet hoe hij een ploeg moet opbouwen. Eerst de organisatie, dan de aanval. Het heeft allemaal te lang geduurd voor er een vast elftal werd gevonden. Het systeem met de 'inverted wingbacks' werkte niet. En Anderlecht heeft dit seizoen nooit een echte doelgerichte spits gehad. Toch wel een probleem voor een topploeg. Prognose versus realiteit We geven toe dat we iets te optimistisch geweest zijn. We hadden Anderlecht voor het seizoen op drie gezet. De kwaliteitsinjectie rechtvaardigde dat ook, dachten we. Dat Anderlecht er niet in zou slagen een goeie spits te halen, hadden we echter ook niet verwacht. Dat het - na een jaar waarvan iedereen dacht dat het niet erger kon - weer zo'n chaos zou worden, was wel wat te voorzien. Net als ze volgend seizoen weer problemen gaan hebben als alle huurlingen weer aan de voordeur staan.