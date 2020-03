🎥 LIVE vanaf 18u: Club Brugge-trainer Philippe Clement beantwoordt vragen van fans

Voetbalclubs proberen het contact met hun fans niet te verliezen nu ze niet langer naar het stadion kunnen komen. Op sociale media proberen de clubs hun fans op de hoogte te houden.

Bij Club Brugge noemen ze dat "We never lock alone". Zo gaven ze hun volgers een inkijk in een 'lockdowndag' van youngster Charles De Ketelaere. Voor de derde aflevering van 'We Lock Alone' laat Club Brugge trainer Philippe Clement live vragen beantwoorden. Vragen die door de fans zelf zijn ingestuurd.

De LIVE-sessie is vanaf 18uur te volgen. Die video is hieronder te bekijken: