UEFA vergadert opnieuw op 1 april en kan belangrijke beslissing nemen

De UEFA zal niet alleen bespreken hoe het nu verder moet met de nationale competities, maar ook met de Europese competities zoals de Champions League en de Europa League. Om de situatie op te volgen, hebben de UEFA en de FIFA taskforces gemaakt.

Die taskforces komen op 1 april samen om onderling de ideeën te bespreken. De situatie van de spelerscontracten, de transferperiode... komen onder andere ook aan bod. De 55 leden van de UEFA, waaronder België, zijn uitgenodgd door de UEFA om de vergadering mee te volgen.

UEFA has invited the General Secretaries of its 55 associations to a video-conference on Wednesday to share an update on the progress made by the two working groups created two weeks ago and to discuss options with the potential rescheduling of matches.



