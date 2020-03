Geen voetbal meer tot eind juni? Dan is Pogba 30M euro goedkoper en zijn de spelers van Man City 412M euro minder waard

Wat als er dit seizoen niet meer gevoetbald wordt en geen enkel spelerscontract wordt verlengd door de onzekerheden die het coronavirus met zich meebrengt. Voetbalobservatorium CIES stelde zich die vraag en kwam met een verrassend antwoord.

Club zouden de marktwaardes van hun spelers dan aanzienlijk zien afnemen. Volgens CIES zouden de totale marktwaardes van de 98 clubs in de vijf grootste Europese competities zakken van €32,7 naar €23,4 miljard euro. Een afname van 28%.

De speler die zijn waarde het hardst ziet zakken is Paul Pogba. Volgens CIES is hij nu 65M euro waard. Als hij niet meer zou spelen en zijn contract wordt voor eind juni niet verlengd zou die waarde op 1 juli nog 35M euro zijn. De situatie van Pogba, zijn contract verloopt in 2021 en hij speelde niet veel dit seizoen, is nefast voor de marktwaarde.

Marseille de grote dupe

Op clubniveau gaat Marseille procentueel het hardst achteruit. De Franse club zou een afname van 97M euro of 37,9% zien. Die club die qua totale waarde het hardst getroffen zou worden is Manchester City (- 412 M). Ook voor FC Barcelona (- 366 M), Liverpool (- 353 M) en Real Madrid (- 350 M) zou het een flinke klap betekenen.