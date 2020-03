Sport- en Keuringsartsen hebben enorm belangrijke raad in coronatijden

In coronatijden is het zeker niet makkelijk om nog volwaardig aan sport te doen. Toch blijft bewegen belangrijk. Het gezond verstand moet daarbij zegevieren. Dat is alvast de raad van de SKA. Dat hebben ze laten weten in een open brief. Die kan u hieronder lezen:

We moeten verplaatsingen maximaal beperken en zoveel mogelijk thuisblijven, maar dat is slechts een andere manier om te zeggen dat we het risico op virusoverdracht door live-contact met anderen zo laag mogelijk moeten houden. Dáár gaat het over. Als onze overheid buitensporters een 1-1-1-beperking had opgelegd zoals in Frankrijk – maximaal 1 persoon, niet verder van 1 kilometer van huis en nooit langer dan 1 uur – dan had dat op veel plaatsen juist tot méér risicocontacten geleid. Bovendien is de overheid terecht bang dat mensen zich letterlijk opgesloten gaan voelen en thuis heibel gaan maken.

ZORG DAT JE BINNEN EEN UUR THUIS KUNT GERAKEN

Tien kilometer wandelen, 15 km lopen of 60 km fietsen… Het kan allemaal nog en dat klinkt sportievelingen als muziek in de oren. Toch gebiedt de overheid nog altijd om enkel “in eigen buurt” te sporten. Ook daarom herhalen SKA en GSV hun advies om je wandel-, loop- of fietsroute zo te kiezen dat je altijd binnen een uur thuis zou kunnen geraken, mocht dat nodig zijn. Een wielertoerist kan in een uur 20 tot 30 kilometer openbare weg aan. Dat is dus de maximumstraal van de lus. Daarmee kun je makkelijk een lusvormige rit van 60 kilometer maken, ook al is die straal in het echt wat kleiner doordat je niet in vogelvlucht fietst. Ook wandelaars en joggers kunnen met een lus nog veel kanten op. Heen en weer kan trouwens ook nog, maar dan zit je sneller aan dat uur om terug te keren, én het is saai.

WAAROM EEN LUS?

Er zijn veel goede redenen om in eigen streek te blijven door in een lus of hartvorm rond je woonst te wandelen, te lopen of te fietsen.

1. Je respecteert je de richtlijn van de overheid om in eigen buurt te sporten.

2. Bij een probleem (ongeval, materiaalpech, val, verstuiking, insectensteek, medicijn of gsm vergeten, een jengelend kind, dorst, vermoeidheid…) is er een grotere kans dat je nog in een redelijke tijd op eigen kracht thuis raakt of dat een huisgenoot je kan komen depanneren. Je raakt dan niet ver van huis geblokkeerd, hoeft geen beroep te doen op derden, veroorzaakt geen extra besmettingsrisico én je belast de hulpdiensten niet.

3. Ook het omgekeerde geldt: bij een onverwacht probleem thuis, kan de sporter snel terug zijn. Je wilt het bv. als wielertoerist niet op je geweten hebben dat er thuis een probleem opduikt dat alleen jij kunt fixen doordat vrienden of familie niet mogen helpen, terwijl jij 60 km van huis bent…

4. In eigen streek is het risico op moeilijkheden sowieso kleiner:

· je kunt nauwelijks verloren lopen of rijden

· je kent de verkeerssituaties

· je weet welke drukke recreatiegebieden je moet vermijden

· je vindt makkelijker een eenzaam plekje voor een picknick (alleen of met huisgenoten) of om uit te blazen

· je kunt altijd een binnenweg naar huis vinden

SPORT NIET TE LANG AAN 1 STUK

Hoe afstandelijk we ook sporten, er waart een kwalijk virus rond. Dit is niet het moment om je afweersysteem extra onder druk te zetten. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat zelfs matige inspanning al nadelig kan zijn voor je immuniteit als ze te lang duurt. Wandelen is geen probleem, maar als je langer dan 1 uur onafgebroken aan een intensief tempo loopt of fietst, dan heb je tot 14 dagen erna een verhoogd risico op een virale infectie. Dus: zo lang corona in het land is, sport niet te lang te intensief.

SAMENVATTING

· stippel je route zo uit dat je in geval van nood in 1 uur thuis kunt geraken

· nooit langer dan 1 uur stevig doorlopen of -fietsen

· gebruik altijd je persoonlijke sportmateriaal (drinkbus, fiets, handdoek…)

· sport alleen, samen met huisgenoten of met een vriend

· hou minstens anderhalve meter afstand

· vermijd plekken waar veel andere sporters/recreanten kunnen zijn

· rij niet samen met de auto naar een plaats om te sporten