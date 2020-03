Defour neemt geen blad voor de mond en neemt standpunt over competitie in: "Dat hou ik geen zes weken meer vol"

De coronacrisis zorgt ook bij de voetballers voor een pak onzekerheid. Steven Defour neemt een duidelijk standpunt in. "Het zou beter zijn als er gelijk beslist wordt om de competitie niet meer te hervatten."

Steven Defour heeft geen mediatraining nodig. De voormalige Rode Duivel heeft een duidelijke mening. "Het zou beter zijn als er gelijk beslist wordt om de competitie niet meer te hervatten. Dan zitten we in een soort vakantie en kunnen we ons voorbereiden op volgend seizoen."

"Het moeilijke is dat we volledig in het duister tasten", gaat de middenvelder van Antwerp FC verder in Het Laatste Nieuws. "Het is niet dat we volgende week opnieuw rustig gaan beginnen trainen om over zes weken opnieuw te voetballen, hé."

Ondertussen moet Defour zijn conditie dan maar in zijn eentje onderhouden. "Ik volg al twee weken een loopprogramma. Maar waarom eigenlijk? Ik vrees alleszins dat ik het geen zes weken meer kan volhouden."