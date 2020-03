KBVB schiet clubs te hulp met financiële opsteker: "Volledig kwijtgescholden"

Veel clubs zitten door de huidige coronacrisis met de handen in het haar. De meesten dreigen in financiële problemen te komen. De KBVB heeft dan ook actie ondernomen en scheldt alle bondsbijdragen voor de laatste drie maanden van het seizoen kwijt.

De Raad van Bestuur van de KBVB is deze namiddag digitaal samengekomen en heeft beslist om de resterende bondsbijdragen van dit seizoen kwijt te schelden. De crisiscel van de KBVB, waarin alle entiteiten van het Belgisch voetbal vertegenwoordigd zijn (KBVB, Voetbal Vlaanderen, ACFF en de Pro League) heeft nadien dit voorstel goedgekeurd zodat clubs wat ademruimte krijgen.

Die clubs (amateurs, maar ook professioneel) storten in principe 9 keer per jaar een schijf bondsbijdragen. Het gaat dan om een basisbijdrage en een aanvullende bijdrage voor de verzekering. Die bijdragen worden berekend op basis van het aantal spelende leden, waarvoor de clubs een deel van het lidgeld doorstorten aan de KBVB. De crisiscel van de KBVB had eerder beslist om de betaling van de bondsbijdragen voorlopig te bevriezen. Nu is dus beslist om de resterende bijdragen volledig kwijt te schelden.