PSV wil contract van jonge Belg met Anderlechtverleden openbreken en hem volgend seizoen al profdebuut laten maken

Het contract van Maxime Delanghe loopt eind juni af bij PSV. De Eindhovenaars doen er alles aan om de achttienjarige Belg langer aan zich te binden.

Delanghe ruilde in 2017 de jeugdopleiding van Anderlecht voor die van PSV. Hij keept dit seizoen voor de U19 in Eindhoven en is Belgisch jeugdinternational.

Hoewel heel wat andere clubs op de loer liggen, verlopen de contractonderhandelingen met PSV gunstig. De Lampenclub zou hem volgend jaar onder de lat willen zetten bij Jong PSV in de Nederlandse tweede klasse.

Delanghe verzamelde één cap voor de nationale U19, maar verloor er vorig jaar zijn plek tussen de palen aan Maarten Vandevoordt van Racing Genk.