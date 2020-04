Liep het bij de trainerkeuze al mis bij Waasland-Beveren? "Het enige wat ik aan die teambuilding overhield was een longontsteking" & "Er werd niet goed gewerkt met deze groep"

Twee trainers kregen dit seizoen hun ontslag bij Waasland-Beveren, waarna Dirk Geeraerd de meubelen moest redden. Alleen een mirakel op de slotspeeldag -als die er nog komt- of een beslissing van hogerhand -als er niet meer wordt gevoetbald- kan de club op het hoogste niveau houden.

Dirk Geeraerd nam een geslagen groep over van Arnauld Mercier en het schokeffect bleef uit. Onder hem boekten de Leeuwen van het Waasland 0 op 6 en geraakten ze niet weg van de laatste plaats.

Mercier had vaak een andere visie.

"Dit spel hier in een-twee-drie omkeren is niet zo eenvoudig. Ik ging naar de bibliotheek voor het boek 'hoe red ik een club in 20 dagen?', maar dat hadden ze niet. Dan moest ik het zelf maar schrijven", legde hij uit bij Gazet van Antwerpen. Geeraerd moest voortborduren op het werk van de ontslagen coaches Custovic en Mercier, maar erg tevreden over hun werk was hij niet.

"Er werd niet goed gewerkt met deze groep. Mercier had vaak een andere visie. Op stage in Spanje was onze teambuildingsactiviteit bijvoorbeeld een wandelingetje door Cartagena. Toen dacht ik al: 'deze wandeling zal ons redden' (ironisch, nvdr.). Het enige wat ik daaraan overhield was die longziekte", besloot hij.