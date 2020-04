Het schandaaltje te veel: Kris Wagner niet langer bondsprocureur

De Raad van Bestuur van de KBVB heeft woensdag unaniem beslist om het mandaat van bondsprocureur Kris Wagner te beëindigen. Dat laat de voetbalbond weten in een persbericht.

Wagner startte onlangs een website om de coronapandemie te bestrijden met Walter Damen, de ondervoorzitter van Beerschot. Daar kwam meteen veel commentaar op blijkt nu de druppel die de emmer deed overlopen.

“De positie van de Bondsprocureur stond al langer onder druk, maar was door diens publieke Facebook-posts van afgelopen week niet langer houdbaar”, staat te lezen in het persbericht.”

“Een Bondsprocureur dient zijn functie onafhankelijk, onpartijdig, discreet en integer uit te voeren. De KBVB is van oordeel dat de Bondsprocureur met zijn recente Facebook posts de grenzen van de sereniteit opzoekt en mogelijks een schijn van partijdigheid creëert.”



“Aangezien er reeds herhaaldelijk was aangedrongen op een serene en discrete invulling van de rol, was de beslissing om het mandaat onmiddellijk te beëindigen onafwendbaar. De beslissing van de Raad van Bestuur van de KBVB wordt eveneens onderschreven door de Pro League.”

“Er zal van het stilliggen van de competitie gebruik gemaakt worden om het één en ander nader af te stemmen en een zoektocht op te starten naar een nieuwe Bondsprocureur. In tussentijd blijven alle substituten aan de slag en wordt de goede werking van het Bondsparket op deze manier gegarandeerd.”