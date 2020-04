Meerderheid Belgische clubs zat niet te wachten op beslissing van UEFA, gooit overheid reddingsboei?

Het besluit van de UEFA geeft clubcompetities de nodige ruimte om het seizoen, inclusief speeldag 30 en play-offs, nog af te werken. De meerderheid van de Belgische eersteklassers zat daar niet op te wachten.

Ten eerste omdat het voor sommigen in hun nadeel pleit. De eerste club die ons te binnen schiet is Waasland-Beveren. Op de laatste speeldag ontvangt de rode lantaarn KAA Gent. Een nederlaag betekent degradatie voor de Waaslanders, die hun lot niet in eigen handen hebben. Een stopzetting had dat kunnen voorkomen.

Wat met licenties?

Ook play-off 2, waar geen enkele deelnemer zat op te wachten, kan dan worden afgehaspeld. Daarbovenop zagen veel clubs de kans schoon om de competitie uit te breiden naar 18 of 20 ploegen zonder play-offs. Dat zit er wellicht ook niet in.

De UEFA dringt erop aan om de competitie nog af te werken. Die zal dan wellicht, als de veiligheidsvoorschriften het toelaten, pas half mei hervatten. Na de uiterste datum waarop het BAS zich kan uitspreken over clubs die licentiedossiers aanvechten. Wie weet zijn er tegen half mei geen 16 eersteklassers meer. Wat zullen de ploegen die geen licentie hebben gemotiveerd voor de dag komen, als ze zullen spelen…

Voorrang geven aan volgend seizoen

Nu de UEFA hierop aandringt lijkt het moeilijk om de competitie definitief af te sluiten wegens overlast. Als ze wordt stopgezet zonder overmacht hoeven de rechtenhouders de tv-gelden niet te betalen. Tenzij de overmachtsituatie door andere instanties wordt afgeroepen. Door de Belgische overheid bijvoorbeeld. Die is voortdurend in contact met de Pro League en stelt de gezondheid steeds voorop.

Sommige clubs lijken ook voorrang te willen geven op volgend seizoen, dat er nu helemaal anders kan uitzien door de deadline van 3 augustus. “Als het voor bepaalde mensen een natte droom is om in juli play-offs te spelen, dan zeg ik dat dat niet kan, want dan kan de nieuwe competitie niet voor september of oktober van start gaan. Laten we dat nieuwe seizoen ernstig en correct voorbereiden”, zei Joseph Allijns bij Sporza.

De clubs die wél nog graag de play-offs afwerken zijn Anderlecht, Charleroi, Genk, Standard en Antwerp. De voorkeur van Gent is om speeldag 30 af te werken. Een minderheid dus.