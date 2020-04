Proximus League kiest 'beste 11': OHL en Union hofleverancier, Lokeren en Roeselare niet vertegenwoordigd

De reguliere competitie van de Proximus League kon nog net worden afgewerkt voor het coronavirus zich razend snel verspreidde in ons land. Zo kon de Proximus League het type-elftal van dit seizoen samenstellen.

Oud-Heverlee Leuven en Union worden daarin het best vertegenwoordigd. OHL levert Tshimanga, Schuermans en topschutter Henry. Nielsen, Tabekou en Vega zijn de drie Unionisten in het type-elftal.

De 'Beste 11' telt ook twee Kemphanen: Brüls en Abrahams. Holzhauser (Beerschot), Neven (Lommel) en doelman Moris (Virton) vullen aan. Lokeren en Roeselare, de laatste twee in de stand, zijn niet vertegenwoordigd.

De competitie is echter nog niet helemaal afgerond. Lokeren en Roeselare zouden in play-off 3 uitvechten wie naar de hoogste amateurklasse zakt en Beerschot en OH Leuven hebben nog een terugmatch tegoed in de promotiefinale.