Superfan Rik Verheye is duidelijk: "Club was veruit de beste ploeg, maar ..."

Rik Verheye is sinds jaar en dag superfan van Club Brugge en maakt de laatste jaren heel vaak een acte de presence op Jan Breydel. Hij reageert op de titel die blauw-zwart nu in de schoot geworpen krijgt.

"Club is nog altijd niet zeker, dus ik heb zeker niet geroepen toen ik het nieuws vernam", aldus Verheye bij Radio 1. "Ik ben heel gematigd enthousiast."

"We hadden het liever anders afgemaakt. Club was veruit de beste ploeg dit seizoen en het klassement laat dat ook zijn, maar op deze manier zal het nooit afgerond zijn. Er zullen altijd mensen beginnen over de stopzetting van de competitie."

Dubbel gevoel

"Ik heb er een dubbel gevoel bij. Gisteren passeerde ik nog aan het oefencomplex: enerzijds is er een kriebel in de buik, anderzijds iets melancholisch. Ik mis het voetbal, maar het is uiteindelijk maar voetbal. in coronaseizoenen zijn we recordhouder, laat ons hopen dat we de eerste en laatste kampioen zijn. Feest? laten we beschaafd zijn en een applaus doen om 19 uur of zo."