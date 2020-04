De Witte vraagt om solidariteit en om niet te profiteren van de situatie: "16 met play-offs is de juiste format"

Dat de coronacrisis grote invloed heeft op de werking van de clubs, daar moeten we geen tekening meer bij maken. Ivan De Witte, voorzitter van AA Gent, weet wel dat zijn club het nog even kan uitzingen. Al hoopt hij ook dat de kleine clubs binnen de Pro League geen misbruik maken van de situatie.

Want er wordt al veel gezegd over de format naar de komende jaren toe. Met 18 of 20? De Witte hoopt van niet. Wel, ik hoop dat de solidariteit van de voorbije dagen nu zal doorgetrokken worden in de werkgroep die is samengesteld. Ik zou het spijtig vinden dat sommige clubs deze situatie willen aangrijpen om andere formats dan dat van vandaag door te drukken", zegt hij in HLN.

"16 met play-offs vind ik het juiste format voor de Belgische competitie. Wij zijn een klein land van 11 miljoen inwoners. Je moet niet willen een elitecompetitie organiseren zoals landen met 60 of 80 miljoen inwoners. Met 18... (zucht) We zullen zien."

We gaan geen uitgaande transfers moeten doen

De Witte gaat zelf uit van een verlies van 15 procent op de inkomsten, maar dat zou Gent nog niet verplichten om spelers te verkopen. "Neen. Wij gaan ook zonder uitgaande transfers onze stabiliteit behouden. Als dit uitdeint naar de zomer en erna... Dan zal dat gevolgen hebben voor veel clubs - ook voor ons. Maar goed, er zijn weinig economen, sporteconomen, die exact de uitkomst van deze crisis kunnen voorspellen."