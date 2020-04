🎥 "Dokter" Sócrates: Van kapitein van Brazilië tot Zuid-Amerikaans voetballer van het jaar

Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, beter bekend als Sócrates, wordt gezien als één van de beste middenvelders aller tijden. Hij was aanwezig op het WK 1982 toen we één van de beste Braziliaanse ploegen uit de geschiedenis aan het werk zagen.

Tijdens de eerste jaren van zijn voetbalcarrière kon Sócrates ook nog afstuderen als dokter. Daarom kreeg de middenvelder de bijnaam "de dokter".

Sócrates was vooral in zijn thuisland aan het werk (Corinthians, Botafogo, Flamengo en Santos), maar in het seizoen 85/86 was hij toch ook even in Europa aan de slag. Hij speelde dan namelijk in Italië bij Fiorentina.

Zijn hoogtepunten kende Sócrates echter voor zijn periode bij Fiorentina. Hij was kapitein van Brazilië op het WK in 1982. Daar speelde hij onder meer samen met Zico en Falcao. In 1983 werd hij dan weer verkozen tot de beste Zuid-Amerikaanse voetballer van het jaar.

"De dokter" kon wel genieten van een sigaret en alcohol, maar het stond zijn kwaliteiten niet in de weg. Hij werd zelfs in één adem genoemd met Braziliaanse goden als Pelé en Ronaldo. In 2004 werd hij door Pelé gekozen tot de 100 beste spelers ter wereld die nog in leven waren.

In 2011 is Sócrates overleden aan een Septische shock. Hij werd 57 jaar oud.