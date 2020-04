Spelersvakbond ziet heel wat problemen in doorspelen competities: "Wie gaat dat betalen?"

De voorzitter van de Nederlandse spelersvakbond stelt zich heel wat vragen bij de plannen van de FIFA om spelerscontracten te laten doorlopen tot de verlengde einddatum van de competities. Volgens hem moeten er dan nog heel veel heikele punten weggewerkt worden.

Normaal gezien zou Ajax-middenvelder Hakim Ziyech naar Chelsea gaan op 1 juli, maar wat nu als de competitie nog niet afgerond is? "Als een speler naar een betere club gaat en veel meer verdient, wie gaat zijn salaris dan betalen na eind juni? De speler mag zelf niet de dupe van de situatie worden."

Maar voorzitter Levchenko stelt zich nog andere vragen bij het Algemeen Dagblad. "Stel dat een speler in die tussenperiode beblesseerd raakt, wat dan? Of dat sommige clubs van dure lonen afwillen bij sommige spelers? Hoe ga je dat regelen als je nog twee maanden doorgaat?", is hij kritisch. Hij ziet een strijd komen tussen zaakwaarnemers en clubs over die moeilijke contracten.