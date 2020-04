Charleroi dient Anderlecht van antwoord: "Niemand iets verschuldigd"

Anderlecht kwam maandag met het voorstel op de proppen om de Europese inkomsten de komende jaren te verdelen. Een voorstel dat lang niet overal in goede aarde viel.

Bij AA Gent en Club Brugge reageerden ze al verbolgen en nu sprokkelde Sporza ook een reactie bij Charleroi. De Zebra’s eindigden derde en mogen dus volgend jaar de Europa League in.

Of ze het rechtstreekse ticket krijgen of voorronde moeten spelen, hangt nog af van het al dan niet plaatsvinden van de bekerfinale én of Antwerp die wint.

Secretaris-generaal Pierre-Yves Hendrickx reageerde kort maar krachtig: "Iedereen praat plots alleen nog maar over solidariteit. De Europese clubs hebben hun ticket op het veld verdiend en zijn aan niemand iets verschuldigd."