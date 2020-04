Club Brugge prikt terug naar Anderlecht, lof voor Gent: "Krekel en de mier, Anderlecht kan dat niet" en "Geen solidariteit van hen"

De roep van CEO Karel van Eetvelt van Anderlecht om maximale solidariteit onder de Belgische clubs? Die zal nog even nazinderen, ook bij de grote concurrenten. Vincent Mannaert van Club Brugge bijt alvast van zich af.

"Iedereen weet dat Anderlecht de laatste jaren grote verliezen heeft gemaakt, die helemaal los staan van de huidige coronacrisis", aldus Mannaert tegen Sporza. "Ze hebben dat intern proberen aan te pakken en kloppen nu ook bij andere clubs aan."

"Dat is het verhaal van de krekel en de mier. Wie onderneemt, weet dat er goede en slechte tijden zullen zijn. Je weet niet wanneer er een crisis komt en hoe groot de impact zal zijn, maar je moet op iets kunnen terugvallen. Anderlecht kan dat nu niet."

Solidariteit

Club Brugge wil wel degelijk solidair zijn: "We zien net als iedereen af, maar willen als werkgever al onze werknemers in de eerste plaats aan het werk houden en ondersteunen structurele projecten mét specifieke initiatieven in de zorgsector onder meer."

"In het tv-contract staat al dat de club(s) die Champions League speelt of spelen, 15 procent van het tv-geld in de gezamenlijke pot stopt. Dat is niet min. Nu vragen dat anderen meer toesteken omdat je zelf verliezen hebt gemaakt? Dat is geen solidariteit. Anderlecht zou moeten werken als Gent, die hebben hard gewerkt om uit het financiële moeras te komen."