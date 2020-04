Werken hervat, Antwerp komt met goed nieuws voor de fans in verband met Bosuil en Europees voetbal

Door de uitbraak van het coronavirus lagen de bouwwerken aan het Bosuilstadion even stil, maar er schijnt licht aan het einde van de tunnel.

De bouw van 'Tribune 4' lag enkele weken stil door de coronacrisis, maar ondertussen zijn de werken opnieuw hervat.

Tribune 3 Europees voetbal-proof

"Voorlopig met een kleine ploeg, maar we hopen dat dit snel kan veranderen", aldus woordvoerder Dimitri Huygen tegen Gazet van Antwerpen. "Uiteraard met de regels van social distancing in het achterhoofd."

Tribune 3 werd ondertussen al volledig aangepast aan de UEFA-normen. "Die tribune is klaar voor Europees voetbal. Wat tribune 4 betreft? We hebben amper tijd verloren en we hadden een beetje voorsprong, dus we zien het positief in."