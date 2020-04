Oostende leeft nog steeds op hoop: "Op een bepaald moment zal de redelijkheid bij Coucke wel komen"

Bij KV Oostende hadden ze nu ook wel niet verwacht dat ze hun licentie gingen krijgen. Daarvoor ontbraken er belangrijke stukken in hun verdediging. Iemand die garant staat voor de 2,7 miljoen euro schulden bijvoorbeeld. Daarvoor kijken ze nog altijd naar Marc Coucke.

De overname door PMG is een calvarietocht geworden. "We hebben een kandidaat-overnemer die nog niet is weggelopen", aldus clubadvocaat Dimitri Dedecker bij HLN. " Wij blijven geloven in een goeie afloop. De ontgoocheling is groot op dit moment, maar we gooien de handdoek in elk geval nog niet.”

Binnen een maand moeten ze hun dossier verdedigen bij het BAS. “Ik kan niet uitdrukken in percentages of de overnamedeal met PMG in 1 maand rond geraakt. Zolang het doek niet definitief is gevallen, is er hoop. We bevinden ons al zes maanden in moeilijk verhaal en zullen zien hoe het afloopt. Dat daarbij veel van Marc Coucke zal afhangen? Wij denken dat ook wel bij hem op een bepaald moment de redelijkheid zal bovenkomen en dan kan er hopelijk een akkoord komen tussen alle partijen.”