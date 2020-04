Anderlecht-fan wil via supporters 20 miljoen verzamelen voor zijn club: "Dan is onze club er zo bovenop"

Anderlecht heeft financiële problemen en daar wil supporter Etienne Wils (69) iets aan doen. De Limburger uit Heusden-Zolder heeft een steunfonds opgericht en daar zelf de eerste 1.000 euro in gestort: "Ik wil 20 miljoen verzamelen", laat hij weten.

20 miljoen, Wils denkt dat het mogelijk is. "En als we dat bedrag bij elkaar hebben, dan ga ik het persoonlijk overhandigen op de club. Neen, bij Anderlecht weten ze niets af van mijn initiatief. Ze zullen wel blij zijn, zeker? Ik ben deze voormiddag bij een Argenta-bankkantoor in Hasselt langs geweest en ik heb de eerste 1.000 euro in het nieuwe fonds gestort", zegt hij in HLN.

"Ik hoop dat veel fans mijn voorbeeld volgen. Hoeveel supporters telt Anderlecht in België? Toch gemakkelijk 100.000, als die allemaal een klein of groot bedrag storten, is onze club er zo weer bovenop."