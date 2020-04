Orgaan voor spelregels verduidelijkt handsregel en er komen ook andere wetten voor penalty's en de VAR

Zoals elk jaar probeert wereldvoetbalbond FIFA de spelregels te verduidelijken of aan te passen zodat het spel eerlijker en vlotter verloopt. Ook dit jaar zijn er enkele wijzigingen.

Eerst en vooral worden de regels rond 'hands' aangepast. Als de ploeg die in de aanval is handspel begaat moet er steeds gefloten worden. Onvrijwillig of niet. Vanaf volgend seizoen zal de tegenstander pas een vrijschop krijgen als de handsbal ook tot een goal of een grote doelkans leidt.

Ook het reglement voor strafschoppen ondergaat een kleine aanpassing. Als een keeper te vroeg van zijn lijn komt (met beide voeten) wordt hij eerst bestraft met een gele kaart. Vanaf volgend jaar krijgt de keeper eerst een waarschuwing en dan pas een kaart. Als de strafschop (via het doelhout) wordt gemist en de keeper komt te vroeg van zijn lijn, moet de penalty niet opnieuw worden gegeven.

Een keeper die al geel achter zijn naam heeft begint met een schone lei aan de strafschoppenreeks. Een nieuwe gele kaart leidt dus niet tot onmiddellijke uitsluiting.

VAR

Als de videoscheidsrechter zich over een fase buigt en ze als subjectief beoordeelt, wordt de ref op het veld straks verplicht om de beelden te gaan bekijken.