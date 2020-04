Sporteconoom niet onder de indruk van licentiefiasco: "Wat we nu zien is economische uitzuivering"

"Ongezien", was een van de clubvoorzitters nadat al het licentienieuws binnen was. Nooit was de commissie zo onverbiddelijk voor zo veel profclubs. Een verrassing voor de ene, maar niet voor sporteconoom Trudo Dejonghe.

"Dit zat er al jaren aan te komen. Maar ze hebben de voorbije jaren telkens een deliberatie gedaan om bepaalde teams dan toch toe te laten", reageerde Dejonghe niet zo verrast bij Sporza. "Wat er nu gebeurt is een beetje een economische uitzuivering. Volgens mij zijn er al 20 jaar lang te veel professionele voetbalclubs in België." Vooral in eerste klasse B was de schade groot. Virton, Lokeren, Roeselare en Lommel kregen geen licentie. Dat is de helft van te tweedeklassers. Meerdere promovendi zou een oplossing kunnen zijn volgens hem. "De clubs in 1A hebben die uit 1B een beetje doodgeknepen. Er zijn 8 ploegen in 1B en daarvan mag er elk seizoen maar 1 promoveren. Ze strijden allemaal voor die ene plaats, waardoor alle teams zotte financiële zaken doen."