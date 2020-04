Transfernieuws en Transfergeruchten 11/04: Mertens - Gaich - De Paepe

De toekomst van Dries Mertens bij Napoli oogt onzeker

In welk shirt zien we Dries Mertens volgend seizoen schitteren? De Rode Duivel is bijna einde contract bij Napoli en de verlenging die er zat aan te komen lijkt plots weer ver weg. (Lees meer)

Racing Mechelen zet ambities kracht bij met stevige transfer

Jens De Paepe ruilt Rupel Boom uit Eerste Amateur in voor Racing Mechelen. De 28-jarige verdediger tekende een contract voor 3 seizoenen bij de club die zich net een weg uit eerste provinciale heeft gepromoveerd.

Kan Club Brugge wintertarget Adolfo Gaich straks wel betalen?

Club Brugge stond in januari op het punt om meer dan tien miljoen euro op tafel te leggen voor Adolo Gaich, een 21-jarige spits van San Lorenzo. De voorzitter van de Argentijnse club wou echter het onderste uit de kan halen, waardoor het op niets uitdraaide. (Lees meer)