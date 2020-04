Transfernieuws en Transfergeruchten 12/04: Mæhle - Kane - Knevels - Longstaff

'Italiaanse en Engelse interesse in sterkhouder Genk, die makkelijk tienvoud van inkoopprijs kan opleveren'

Is het binnenkort opnieuw kassa kassa voor KRC Genk? Het team lepelde de voorbije jaren meer dan 100 miljoen euro binnen aan enkele toptransfers en lijkt ook deze zomer een slag te kunnen slaan. (Lees meer)

Tottenham zou Harry Kane voor een recordprijs willen verkopen

Corona of niet, de transfergeruchtenmolen draait op volle toeren verder. In Engeland wordt er druk gespeculeerd over de toekomst van topspits Harry Kane. Die zou Tottenham kunnen verlaten, maar de club wil daar wel een astronomisch bedrag voor in de plaats. (Lees meer)

Esther Knevels ruilt KRC Genk Ladies in voor Westerlo

Ook in het vrouwenvoetbal worden heden ten dage heel veel transfers geofficialiseerd. Nu is er ook een nieuwtje binnen gesijpeld uit Westerlo. (Lees meer)