'Italiaanse en Engelse interesse in sterkhouder Genk, die makkelijk tienvoud van inkoopprijs kan opleveren'

Is het binnenkort opnieuw kassa kassa voor KRC Genk? Het team lepelde de voorbije jaren meer dan 100 miljoen euro binnen aan enkele toptransfers en lijkt ook deze zomer een slag te kunnen slaan.

Trossard, Bailey, Malinovskyi, Milinkovic-Savic, Samatta, ... Het aantal toptransfers voor veel geld aan uitgaande zijde is niet te tellen bij de Limburgers.

Nu lijkt ook Joakim Maehle steeds dichter bij een nieuwe club te staan. De rechtsachter maakte de voorbije jaren indruk en kan veel geld opleveren.

Engeland of Italië?

De Limburgers haalden hem voor net iets meer dan een miljoen euro naar de Luminus Arena, nu lijkt hij voor een tienvoud te zullen vertrekken.

Southampton was én is nog steeds concreet, lezen we in de Engelse media. En vanuit Italië klinkt ook de interesse van onder maar Atalanta nog steeds erg luid. Een deal lijkt deze zomer zeker mogelijk.