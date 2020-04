FIFA komt met verrassend voorstel omtrent transfermarkten in coronatijden

De coronacrisis hakt er in heel Europa flink op in. Het is ook in de voetbalwereld niet anders. En wat met de transfermarkt? Er ligt een voorstel op tafel.

Zo zou er wel eens een derde transfermarkt kunnen komen dit jaar, naast de gebruikelijke periodes in juli-augustus en in januari. Derde periode? "Zolang het totaal van 16 weken niet overschreden wordt, kunnen we flexibel zijn", aldus James Kitching, de directeur voetbalreglementen van de FIFA, in Sport Schau. Het zou in coronatijden kunnen zorgen voor een soort van derde transferperiode ergens tussen de zomerperiode en de winterperiode in.