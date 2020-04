Politie onderbreekt coronabarbecue bij Obbi Oulare: "Ze moeten ook niet overdrijven"

De politie van Hasselt is zaterdagavond komen aankloppen bij Standard-spits Obbi Oulare. Volgens de politie organiseerde die een barbecue- en sishafeestje. Er werden vijf pv's uitgedeeld aan mensen die allemaal op een ander adres woonden.

De aanwezigen kwamen onder meer uit Antwerpen en Brussel, bevestigde de politie. Oulare gaf deels toe bij HBvL. "“Er was geen feestje. Enkel een barbecue in mijn tuin met een vriend die hier woont. Hij is hier sinds de quarantaine om niet alleen te zijn. Niks bijzonders. Heel vaak is hij hier. Blijkbaar hebben de buren gebeld. Ingeschreven is hij hier niet”, aldus Oulare.

“De agenten hadden niet veel begrip”, aldus de 24-jarige voetballer. “Ik heb oké gezegd en de boete betaald. Geen discussie. Op zich doet mijn vriend niets verkeerd. Ik woon alleen en hij is mijn beste maat. Al drie weken en half is hij bij mij. Al van voor de laatste match tegen Sint-Truiden. Of ik schrik heb dat de agenten gaan terugkomen? Ik weet het niet. Op zich heb ik niets verkeerd gedaan. Ik begrijp dat ze hun job doen, maar ze moeten niet overdrijven”