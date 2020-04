🎥 Abdoulie Sanyang: Talent te koop, maar is de 20-jarige Gambiaan al klaar voor Jupiler Pro League?

Abdoulie Sanyang heeft zich laten opmerken het voorbije seizoen in de Proximus League. De kwieke Gambiaan zorgde -vaak in zijn eentje- voor schwung en snelheid in de Lommelse aanvallen. Enkele clubs uit 1A zouden de situatie van Sanyang op de voet volgen. Maar is hij wel klaar voor de stap vooruit?

Abdoulie 'Bamba' Sanyang kwam in juli 2019 over van de Gambiaanse academie Superstars, van Lommel-eigenaar Udi Shochatovitch. Al snel bleek dat Sanyang over heel wat kwaliteit beschikte. Het duurde dan ook niet lang of hij werd een vaste waarde bij de Limburgers. Zijn sterke punten: erg snel op de eerste meters, veel diepgang en een goede passeerbeweging. Het is jammer dat Sanyang bij Lommel die acties vaak noodgedwongen te ver van het doel moest maken.

In Lommel klonk het steevast dat er nog heel wat werk was aan Sanyang, onder meer op tactisch vlak en in de omschakeling. Peter Maes schreeuwde in zijn beginweken op de club meer dan eens zijn keel schor wanneer de Gambiaan zijn taken in balverlies niet naar behoren uitvoerde. De aanwezigheid van Maes, die erg veeleisend is voor zijn spelers, is wat dat betreft een zegen voor een speler als Sanyang.

Bamba heeft iets speciaals in zich, maar zo'n jongens hebben een enorme achterstand op tactisch vlak - Robin Henkens (ploegmaat bij Lommel)

Een ander werkpunt voor Sanyang: zijn statistieken. Twee doelpunten en drie assists in 22 competitiematchen is niet schitterend, zelfs niet bij Lommel, dat onderin meedraaide. Hierin zal hij komend seizoen stappen moeten zetten.

Maar dat de kleine en erg timide Sanyang iets extra's heeft, staat buiten kijf. In een goede dag is hij een gesel voor zijn rechtstreekse tegenstander. Vraag dat bijvoorbeeld maar aan Beerschot-verdediger Grisez, die eind december compleet gek gespeeld werd door de kleine Gambiaan. Losada kon niets anders dan hem na 45 minuten uit zijn lijden te verlossen.

Het is dan ook geen toeval dat 1B-volgers Karel Fraeye en Dave Peters onlangs Sanyang revelatie van het seizoen noemden (lees het hier terug).

Toekomst bij Lommel?

Maandag werd bekend dat Sanyang in de belangstelling stond van enkele Belgische eersteklasser (lees er alles hier over). Na 22 matchen in België lijkt het hoe dan ook nog te vroeg om die sprong te wagen. Bovendien gaf Harm Vanveldhoven al aan dat de tijd nog niet rijp is voor Sanyang. De vraag is echter of Lommel nog wel keuze heeft, nu de licentie -en het voortbestaan van de club- op de helling staat. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat Sanyang ook volgend seizoen nog in het Soevereinstadion zal spelen.

Zoals bij veel jonge voetballers wordt het ook voor Sanyang primordiaal om de juiste keuze te maken. De Gambiaan moet aan spelen toekomen om zo te wennen aan het Belgische voetbal. Alleen zo zal hij in de komende jaren stappen kunnen blijven zetten.