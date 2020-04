'1B-revelatie die licentie Lommel op helling zette in belangstelling van diverse Belgische topclubs'

1B is de voorbije week min of meer herleid tot een schroothoop. Vier teams haalden (voorlopig) hun licentie niet en dus is het maar de vraag wat er met al de spelers van die ploegen gaat gebeuren. Eentje mag alvast hopen op een toptransfer.

Abdoulie Sanyang heeft er geen slecht seizoen opzitten bij Lommel en dat is de Belgische topclubs dan ook niet ontgaan. Veel geïnteresseerden Volgens La Dernière Heure zijn er veel geïnteresseerden in de Gambiaanse rechtsbuiten onder de clubs van 1A, inclusief topclubs. Sanyang kwam vorig seizoen over van de Gambiaanse voetbalacademie van de eigenaar van Lommel. De Limburgers hebben een optie om hem een jaar langer te houden, al zou Sanyang volgens de licentiecommissie geen eigendom zijn van de Limburgers.