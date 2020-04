Bad boys in de Belgische competitie: Didier Lamkel Zé

Deze week overlopen we elke dag een enfant terrible die in de Belgische competitie heeft gevoetbald of nog steeds aan het werk is. Vandaag starten we met Didier Lamkel Zé, de flankaanvaller van Antwerp

Het is een heel moeilijke jongen om mee samen te werken, maar Lamkel Zé is ook enorm belangrijk. De flankaanvaller van Antwerp speelde opnieuw een sterk seizoen en daar waren ook weer de nodige fratsen bij. We zetten er hier enkele op een rij:

Starten doen we in de Europa League tegen AZ. De flankaanvaller ging zijn doelpunt te wild vieren en hij moest het bekopen met zijn tweede gele kaart. Als reactie deed Lamkel Zé zijn tenue uit en toonde het aan zijn supporters. De rode kaart was een domme zet, want Antwerp stond daardoor met negen (Mbokani kreeg ook rood) en ze werden dan uitgeschakeld door AZ na verlengingen.

Tegen KV Kortrijk viel hij niet in negatieve zin op, maar hij liet zich wel opnieuw opmerken. Hij had namelijk een T-shirt aan met "Lamkel Ze na kalm!". Een T-shirt die hij van zijn buur had gekregen en en die hij moest tonen als hij kon scoren.

Tegen Waasland-Beveren probeerde hij dan weer Cristiano Ronaldo te imiteren. Hij scoorde twee doelpunten en hij haalde een papiertje boven, waar "LZ7" stond op geschreven. Een duidelijke verwijzing naar de Portugese sterspeler (CR7).

In een wedstrijd op Sclessin liep het helemaal uit de hand. Lamkel Zé ging de supporters van Standard uitdagen in de slotfase van de wedstrijd en daardoor is het helemaal uit de hand gelopen. Boljevic kreeg nog een tweede gele kaart omdat hij Lamkel Zé bij de keel greep, maar na de wedstrijd is het tot een serieuze knokpartij gekomen. Mirallas zou daarbij zelfs een gezwollen oog en een beenwonde opgelopen hebben.





Na de winterstage ging het niet beter, integendeel. Op de winterstage was hij zeer laks en in de beker tegen KV Kortrijk eiste de flankaanvaller de bal op. Hij stal de show, maar de bal ging er niet in. Iets wat ook de supporters niet konden appreciëren, want Mbokani en Refaelov, twee penaltyspecialisten, stonden op het veld.

Lamkel Zé is een zeer opvallend figuur in de Belgische competitie en het is nog maar de vraag of hij volgend seizoen nog te zien zal zijn op onze velden. Als hij de fratsen achterwege zou kunnen laten, kan hij zelfs mee met de Europese top. De vraag is of Lamkel Zé ook effectief rustiger zou kunnen worden naar de toekomst toe.