Patrick Lefevere nam opdracht bij Anderlecht op met speciaal doel: "Wilde weten of daar rotte appels zitten"

Patrick Lefevere nam enkele maanden geleden een rol op binnen RSC Anderlecht. En dat deed hij met een bijzonder doel.

"Het is me gevraagd geweest en ik heb wat impulsief ja gezegd. Ik wou vooral zien wat daar binnen misgaat", aldus Lefevere in De Tribune.

Rotte appels?

"Hoe komt het dat er in Anderlecht zoveel trainers passeren? Zitten daar een paar rotte appels? Iedereen weet dat rotte appels in mijn ploeg niet aan hun trekken komen. Dat interesseerde me het meest, maar daar ben ik uiteraard nog niet achter gekomen."

Toch blijft hij erin geloven dat het goed zal komen met Anderlecht: "Ik geloof dat. Mensen hebben een kort geheugen. In 2011 was mijn ploeg op sterven na dood, maar we zijn de meest winnende ploeg van de jongste jaren. Het kan zeer snel gaan, zeker als je in de jeugd gelooft."