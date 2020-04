Uw mening is erg duidelijk: het wordt ook voor het BAS een bloedbad voor de Belgische clubs

De komende weken gaan heel veel verschillende ploegen hun licentie proberen te halen bij het BAS. Rest de vraag: wie raakt nog aan een licentie? U bent alvast niet optimistisch.

Standard, Moeskroen en KV Oostende in 1A en Lokeren, Roeselare, Virton en Lommel in 1B: niet minder dan zeven van de 24 clubs behaalden geen licentie voor het seizoen 2020-2021.

Al is er natuurlijk nog het BAS als laatste redmiddel voor de diverse clubs én voor de clubs uit de amateurreeksen om ook nog een licentie te behalen. Daarbij denken we aan Seraing en Lierse met oog op 1B, maar ook aan Patro Eisden Maasmechelen en Tubeke voor eerste amateurklasse.

We analyseerden al dat het erg druk zou gaan worden aan de Bouchoutlaan (lees er HIER nog eens meer over) en vroegen ook jullie mening wat betreft het halen van de licenties nog via dat BAS. En u bent pessimistisch.

Volgens de resultaten van onze poll zou namelijk enkel nog Standard (87% zegt ja) een licentie halen. Over alle andere ploegen bent u veel minder positief gestemd.