(Ex-)bad boys in de Belgische competitie: Ognjen Vranješ

Deze week overlopen we elke dag een enfant terrible die in de Belgische competitie heeft gevoetbald of nog steeds aan het werk is. Vandaag is het de beurt aan Ognjen Vranješ, de ex-centrale verdediger van Anderlecht.

Ognjen Vranješ is nog steeds eigendom van Anderlecht, maar hij wordt dit seizoen uitgeleend aan AEK Athene. Bij de Griekse club is Vranjes razend populair bij de fans. Hij zou daar zelfs een icoon zijn. Ook bij de trainer ligt hij in de bovenste schuif, want hij heeft de voorzitter expliciet verzocht om de verdediger definitief over te nemen van de Belgische club.

Bij Anderlecht zijn ze hem liever kwijt dan rijk. Zo heeft de centrale verdediger al voor heel wat problemen gezorgd. De kans is dus meer dan bestaande dat Anderlecht mee gaat werken aan een definitieve transfer voor Vranjes.

Toch is het niet altijd goed geweest voor de huurling van Anderlecht in Griekenland. Hij kwam enkele maanden geleden namelijk in opspraak omdat hij zich misdroeg tijdens een verjaardagsfeest. Zo zou hij onder meer ongepaste, seksuele opmerkingen hebben gemaakt tegenover een Servische zangeres via Instagram.



Ook bij Anderlecht liet Vranjes zich vaak niet van zijn beste kant zien. Na de wedstrijd tussen AEK en Ajax plaatste hij immers een foto op zijn Instagram-story waarbij de impact van een molotov-cocktail te zien was. De supporters van Ajax moesten rennen om niet verbrand te raken. Bij de foto stond "welcome to hell", iets waar de supporters van Anderlecht niet mee konden lachen, want zij hebben goede banden met de supporters van Ajax.

Enkele dagen later werd Vranjes met een fascistische tatoeage op het matje geroepen. De tatoeage op zijn rechterbovenarm is namelijk het gezicht van Momcilo Dujic, een nazistische en fascistische Servische leider tijdens de tweede wereldoorlog. Hij werkte samen met de Nazi's en de Italianen onder Mussolini.

En daar bleef het niet bij. Zo waren er ook seksuele opmerkingen naar een vriendin van een ex-ploegmaat en er was sprake van racisme op Instagram. Zo luisterde hij naar 'Ne volim te Alija' van Baja Mali Knindza. Een lied dat oproept tot geweld en dat Moslims beledigt.