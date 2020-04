Berrier trekt de kar voor geldinzameling Oostende: "Ik wil laten zien hoeveel mensen er achter de club staan"

Het 'zwaard van Damocles' hangt boven KV Oostende. Nieuwbakken assistent-trainer Franck Berrier nam daarom het initiatief om een geldinzamelactie te beginnen. "We gaan er KVO niet mee redden, maar laten wel zien dat de club leeft!"

Berrier voelde zich ook na zijn afscheid als speler nog nauw betrokken bij de club, die hem nu een kans geeft om zijn trainersambities waar te maken. "Op een avond zat ik wat artikels te lezen, want ik wil op de hoogte blijven van wat er geschreven wordt over de club. Ik vind het echt triest dat Oostende in deze situatie zit en ik legde mijn voorstel voor aan mijn vrouw. Ze was onmiddellijk akkoord", aldus Berrier.

"Ik wou iets proberen. Ik heb toen gesproken met Bram (Keirsebilck), de persverantwoordelijke, en die zei dat het een goed idee was. Hij zei ook dat er wel nog spelers hun duit in het zakje zouden willen doen. De eerste waar ik aan dacht was Siani, want Seba is voor mij nog altijd dé kapitein van Oostende. Hij zei direct: 'Ik volg!'"

Na vier dagen hebben al bijna 200 mensen gestort

Intussen zitten ze toch al aan een aardig bedrag. "Na 4 dagen hebben er toch al 150 tot 200 mensen iets gestort. Geen grote bedragen, want Oostende heeft niet de superrijke supporters, maar dat is toch wel een mooi resultaat. Iedereen wil met zijn eigen middelen iets bijdragen. Ik wil zo laten zien aan mogelijke investeerders dat deze club leeft, dat er mensen om geven..."

Ook ex-spelers dragen bij. Birger Verstraete stortte zelfs 10.000 euro. "Hij heeft me zelf gecontacteerd via Instagram. Mooi toch? Ik hoop ook nog op geld van andere ex-spelers, maar er zijn er veel die momenteel niet reageren op mijn berichten. Ik begrijp dat ook, er zijn andere dingen om je momenteel mee bezig te houden. Het is ook niet onze bedoeling om 2 miljoen op te halen, maar wel het hart van KVO te tonen: de mensen die deze club graag zien."

Als het enkel van Coucke afhangt, begrijp ik niet dat je geen oplossing vindt

En hopen dat Marc Coucke dat ook mee krijgt. "Kijk, ik ken het dossier niet goed. Als het enkel van Coucke afhangt, kan ik niet begrijpen dat je geen oplossing vindt. Hij heeft indertijd een kleine club gekocht en groter gemaakt. Hij heeft veel beloofd... Maar we mogen ook niet vergeten dat hij veel gedaan heeft."