Hannes Wolf hoopt stiekem op Duits scenario: "Geen 20.000 man in een stadion, maar... ik wil dit seizoen nog voetballen"

Ook KRC staat inmiddels al opnieuw op het trainingsveld. De Limburgers willen klaar zijn voor een eventuele herstart van de competitie. En Hannes Wolf heeft er alvast zin in.

In en rond de Luminus Arena wordt er dezer dagen getraind. "We respecteren natuurlijk de social distancing", legt Hannes Wolf uit. "We trainen, maar doen het op een verantwoordelijke manier."

De Duitse coach nam het roer van het Limburgse schip middenin het seizoen over van Felice Mazzu. Er moest meteen gepresteerd worden. Nu heeft Wolf de tijd om enkele accenten te leggen.

"Ik geniet er wel van", bekent de oefenmeester. "Op die manier kan je individueler werken. Vooral trap- en pasvormen komen momenteel aan bod. Niet iedereen is er, maar ik vind het nog steeds een goede beslissing om sommige jongens naar hun thuisland te laten terugkeren."

De Duitser ziet ondertussen hoe de Bundesliga de herstart van het seizoen aan het voorbereiden is. "Ik besef ook wel dat het onmogelijk is om 20.000 mensen samen te brengen in een stadion. Maar of ik dit seizoen nog wil voetballen? Ja."