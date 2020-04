KV Mechelen trekt volop de kaart van de eigen jeugd: "Doorstroom van jonge talenten naar A-kern maximaliseren"

In de toekomst wil KV Mechelen blijven rekenen op de doorstroom van eigen jeugd naar het eerste elftal. De club gaat de jeugdwerking dan ook versterken.

De club kondigde donderdag aan dat twee krachten het jeugdproject van de club voltijds gaan versterken. Het gaat om sportief directeur Dennis Henderickx, hij was al eindverantwoordelijke van het jeugdproject, en Sven Swinnen. Hij was assistent-coach en nam de high potentials voor zich. Swinnen wordt nu Head of Performance and Development.

Samen vormen ze een vierkoppig sportief comité met Dirk Beullens en Guy Van Herp. Een van hun doelen is "het maximaliseren van de ontwikkeling en doorstroming van jonge talenten vanuit onze jeugdacademie naar de A-kern".

Met Sofiane Bouzian en Aster Vranckx, maar ook met de iets oudere Jules Van Cleemput en Jordi Vanlerberghe heeft Malinwa enkele zelf opgeleide spelers in de kern die dit jaar (veel) in actie kwamen voor de A-kern.