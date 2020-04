Weer goeie hoop bij KVO: PMG doet weer mee

Er is weer hoop bij KV Oostende. De gesprekken tussen Alychlo en Pacific Media Group gaan de goeie kant uit en daarnaast heeft KVO nog een stok achter de deur. Want er is nog een groep buitenlandse kandidaat-overnemers.

KVO was op sterven na dood toen PMG laatst de deal opblies, maar is intussen dus weer aan tafel gaan zitten met Alychlo. Ook dankzij de bemiddeling van Oostends burgemeester Bart Tommelein gaan die gesprekken de goeie kant op. Maar intussen zou er nog een buitenlandse groep op de proppen gekomen die interesse toont, schrijft Krant van West-Vlaanderen. Er was eerder al belangstelling van een groep uit het Midden-Oosten, maar daar wou voorzitter Frank Dierckens niet mee in zee gaan. Ook deze keer lijken ze bij Oostende toch de voorkeur te geven aan PMG, ondanks dat er nog een concrete piste zou zijn. Oostende wil zijn dossier voor het BAS rondkrijgen en ziet enkel PMG als valabele overnemer.