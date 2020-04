Veel onzekerheid, maar Berrier geniet van nieuwe job: "Ik wil hoofdtrainer worden, Custovic ideale leermeester"

Het coronavirus heeft veel in de war gestuurd. Voor Franck Berrier is het nog moeilijker omdat hij net een job gevonden had als assistent-trainer: "Het is zelfs dubbel onvoorspelbaar", zucht hij.

Berrier werd sinds 3 maart assistent bij KV Oostende, de dag ook dat Adnan Custovic werd voorgesteld als trainer. Custovic drong zelf aan om Berrier aan zijn zijde te hebben. "Dat doet me enorm veel plezier", knikt Berrier.

"Custovic is ook de juiste hoofdtrainer om van te leren. Als speler trainde en speelde ik al graag met hem als hoofdcoach. Het is een werker en hij heeft hetzelfde idee over voetbal als ik. Ik wil graag leren, want mijn ambitie is om zelf T1 te worden."

Veel nervositeit

Intussen is Berrier terug aan de slag. "We hebben de individuele trainingen hervat. Maandag en vrijdag mogen de spelers die willen komen trainen. Er zijn er toch tien die daarop reageren. Het is natuurlijk wel vreemd."

Op meer dan één manier, want er is veel onzekerheid. "Door het coronavirus, maar ook door de situatie rond KV Oostende. We kennen de toekomst niet en dat zorgt voor veel nervositeit bij iedereen in de club. Ik hoop dat alles goed komt, ook voor de mensen die hier op de burelen werken. Want ook zij geven hart en ziel voor de club."