Roeselare boos na uitlekken gesprekken: "Hoe kan je zoiets nu op straat gooien?"

Vandaag schreef HLN dat KV Kortrijk en Moeskroen het idee hebben om te fusioneren. Ze zouden daar ook Roeselare willen bij betrekken, maar daar zijn ze absoluut niet blij met het voortijdig uitlekken van de gesprekken.

Roeselare en Moeskroen kregen beiden hun licentie niet, maar trekken nog naar het BAS. Als ze hun licentie niet krijgen is een fusie de enige mogelijkheid om nog in het profvoetbal te blijven. Maar bij Roeselare reageren ze geprikkeld.

"Hoe kan je nu iets positiefs bereiken als dat zomaar op straat wordt gegooid? Hoe moeten onze supporters en medewerkers zich nu voelen? Vooral ook omdat er niks concreets is. Er is inderdaad één keer een verkennend gesprek geweest maar voor de rest is het allemaal nog heel vaag", aldus Roeselare-voorzitter Yves Olivier bij Het Nieuwsblad. "Als bestuurder en zeker in deze tijden moet je wel constant jezelf in vraag stellen en alle pistes onderzoeken. Dat is zo in het bedrijfsleven maar zeker ook in het voetbal."

Roeselare hoopt nog zijn licentie voor het BAS te verkrijgen. "Onze Chinese eigenares zette vorige week het licht op groen en we zijn nu intens bezig om alles voor mekaar te krijgen. We hebben er goede hoop op dat we daarin zullen slagen en zowel de prof- als de jeugdlicentie zullen bekomen."