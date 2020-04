Nainggolan toont grootsheid en deelt voedselpakketten uit aan hulpbehoevenden

In Italië zijn er veel mensen onder de armoedegrens gevallen door de coronacrisis. De lokale overheid van de hoofdstad van Sardinië had enkele dagen geleden een oproep gedaan aan al haar inwoners om hulp te bieden aan mensen die het nodig hebben.

Nainggolan was één van de eersten die zich aanbood en hij organiseert het bezorgen van voedselpakketten aan gezinnen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.

Het plaatselijke nieuwskanaal Sardegna Live kon een foto van hem maken terwijl hij aan het werk was.

Di Radja #Nainggolan si parla spesso per per gli eccessi ma troppo poco per le opere di bene che compie ogni giorno. In campo è un fenomeno. Fuori uno sempre disponibile con tutti: oggi si è recato alla Caritas per aiutare nella consegna della spesa ai bisognosi. Cuore d’oro. pic.twitter.com/qR3w2JNS0o