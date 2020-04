Charles De Ketelaere spreekt na contractverlenging en over vergelijking: "Hij is de beste in België, dus ..."

Charles De Ketelaere mocht deze week in lockdowntijden zijn contractverlenging tot 2023 vieren. "Echt vieren konden we het natuurlijk niet, maar we gaan dat zeker inhalen later." Gesprek met de nieuwkomer.

"Ik heb veel kunnen praten met Dion Cools in die eerste maanden, hij zat ook naast mij in de kleedkamer en zo voelde ik me wel op mijn gemak", aldus De Ketelaere in een Facebook Live op de sociale media van Club Brugge. Ook de vergelijking met Hans Vanaken werd uiteraard druk besproken: "Hij speelt op de positie waar ik speelde bij de jeugd. Ik leer veel van hem, ook op training", aldus De Ketelaere. Gouden Schoen "Hij is de Gouden Schoen en hij is de beste voetballer van belgie, dus het is alleen maar mooi om met hem vergeleken te worden, al ben ik daar op zich niet echt mee bezig." De Ketelaere liet ook nog weten dat hij na het duel in de Champions League tegen PSG het truitje van Marco Verratti wist te bemachtigen.