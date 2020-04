Johan Boskamp stelt zich vragen bij Anderlecht: "Nobel van die supporters om geld in te zamelen, maar de eigenaar is toch miljardair?"

Anderlecht probeert een schuldenberg weg te werken en door de coronacrisis wordt die klus er niet eenvoudiger op. Ex-trainer van paars-wit Johan Boskamp stelt zich vragen bij de financiën van Anderlecht.

Dat doet hij onder meer over de timing van Karel Van Eetvelt om te pleiten voor "maximale solidariteit". De CEO van Anderlecht wil dat clubs hun Europese inkomsten tijdelijk verdelen over alle clubs. "Die vraag kwam niet op het juiste moment", oordeelde Boskamp in Het Belang van Limburg.

94,5 miljoen euro in het rood

"Ik snap niet dat hij het durfde. De financiële problemen van Anderlecht waren al van voor de coronacrisis bekend", ging de Nederlander verder. Uit het jaarrapport (2018/19) bleek dat de club een schuld van 94,5 miljoen euro heeft.

Een fan nam het initiatief om geld in te zamelen voor zijn favoriete club, ook daar heeft Boskamp zijn bedenkingen bij. "Nobel dat supporters dat willen doen, maar heeft de club geen miljardair als eigenaar? Waar gaat het dan over", besloot Boskamp.