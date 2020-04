Na de publieke opinie spreekt ook arbeidsrechter zich uit tegen RSZ-voordelen: "Discriminerend voor amateurvoetbal"

De RSZ-voordelen voor topsporters lag al onder vuur voor het uitbreken van het coronavirus, maar de recente crisis heeft de kritiek alleen maar aangewakkerd. Ook de arbeidsrechtbank spreekt zich nu uit tegen dat gunstregime.

De RSZ-bijdragen die profvoetballers in België betalen wordt berekend op een loon van 2.350 euro, ongeacht hoeveel ze verdienen. Dat leidde al tot kritiek in de Belgische politiek, maar door het uitbreken van de coronacrisis en voetbalclubs die hun spelers op technische werkloosheid hebben gezet (terwijl ze weinig bijdragen aan de sociale zekerheid) nam die kritiek alleen maar toe.

Stilaan onhoudbaar?

Sporting Hasselt, geen profclub, trok naar de arbeidsrechtbank omdat zij niet kunnen profiteren van dat gunstregime en er dus sprake is van discriminatie. De Antwerpse arbeidsrechtbank gaf de club gelijk en stelde dat "de RSZ-korting zodanig disproportioneel is dat deze maatregel niet redelijk verantwoord is", citeerde Het Laatste Nieuws dat vonnis.

Het lijkt erop dat de gunstmaatregel stilaan onhoudbaar wordt, gezien de felle kritiek die er uit politieke en nu ook juridische hoek komt. En de publieke opinie speelt natuurlijk ook mee.